İstanbul 'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi - Son Dakika

Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti

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Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İran, beş ay önce Natanz'daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü