İstanbul'da 1 buçuk milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltı

İstanbul'da 1 buçuk milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi: 7 gözaltıMegakentin 5 ilçesinde iş yerlerinin camlarını taş ve sopa ile kıran çete elektronik eşya çaldıİş hanı bekçisini silahla etkisiz hale getirip soygun yaptılarHırsızlar çalıntı otomobile istasyondan benzin alıp para vermeden kaçmışİSTANBUL - İstanbul'un 5 ilçesinde 9 ayrı iş yerine gece saatlerinde gelerek yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerinde elektronik eşya ve çelik kasa çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri tarafından çökertildi. Hırsızların girdikleri bir iş hanının bekçisini silah doğrultarak kulübede etkisiz hale getirdiği ve taş ve sopalarla iş yerlerinin camlarını kırdıkları o anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobile ise istasyondan benzin alarak para ödemeden kaçtıkları ortaya çıktı.İstanbul Esenyurt, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Küçükçekmece'de 9 ayrı iş yerine giren hırsızlık çetesi üyeleri, yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerinde elektronik eşya ve kasa çaldı. Olaylarından ardından şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, maskeli ve silahlı hırsızların çete halinde iş yerlerine gelerek taş ve sopalarla camları kırarak soygunları gerçekleştirdiğini tespit etti.Otomobile benzin alıp ödemeden kaçmışlarÇalışmaları daha da derinleştiren polis, son işlerini gerçekleştirmeden 1 gün önce bir ayakkabıcının olduğu iş hanının çevresinde, çalıntı sahte plakalı otomobil ile keşif yaptıklarını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, şahısların çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gittiğini ve benzin alarak para vermeden kaçtığının da görüntülerine ulaştı. Şahıslar keşif yaptıkları bu iş yerindeki çelik kasadan 400 bin lira para çaldı. Şahısların kıyafetlerinin olay günü de aynı olduğunu belirleyen polis, çete liderliğini Hakan D.'nin yaptığı çetenin kimliklerini ve yerlerini tespit etti. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Bekçiye silah doğrultup kulübeden çıkartmadılarGörüntülerde, bir iş hanına gelen şüphelilerden biri kulübedeki bekçiye silah doğrulttu. Bekçiyi etkisiz hale getiren hırsızlar ardından taşlarla camlarını kırarak iş yerlerini soydu. Diğer bir görüntü de ise, hırsızlar bu kez çalıntı otomobil ile istasyondan benzin alarak para vermeden kaçıyor.5 şüpheli tutuklandıHazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle geçtiğimiz 17 Mayıs tarihinde 3 farklı ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahısların suç makinesi olduğu öğrenildi.