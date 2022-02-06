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İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

06.02.2022 09:59

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlere girerken ve kaçarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin bazı evlere girerken ve çıkarken görüntülendiğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Okay K.(20), Suna A.(23), Garip K.(24), Azat A.(20) azılı suçlu oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık suçlamasıyla daha önce onlarca kez yakalandığı ve haklarında yakalama kararları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden binlerce lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Bağcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 1'İ KADIN 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika
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