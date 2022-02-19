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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

19.02.2022 14:18
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat gecesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta meydana gelen ve 25 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın hayatını kaybettiği, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal'ın yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve teknik çalışma yapan polis ekipleri, 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 10 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldız hayatını kaybetmişti.

Ahmet Yıldız'ın birkaç yıl önce "kan davası" nedeniyle memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'a göç ettiği öğrenilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Hüseyin Ünal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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