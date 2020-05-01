İstanbul'da 1 Mayıs - Son Dakika

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyen 59 kişi gözaltına alındı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 59 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA ile tedbir aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyenlere müdahalede bulunan polis ekipleri, Beşiktaş'ta 15, Beyoğlu'nda 9, Şişli'de 20, Fatih'te 4 ve Kadıköy'de 11 kişi olmak üzere 59 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun gözaltına alınması

DİSK'in Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na yürümek istemişti.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtmişti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.