İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Beraberindeki sendika temsilcileri ile Kazancı yokuşuna gelen Atalay, burada 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçen gruptakiler anıta çelenk sundu.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, TÜRK-İŞ'in 70'inci yılını kutladığını belirterek, "Bugün 81 vilayette 5 bölgemizde 424 sendikamız 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı ve örgütlenme'. TÜRK-İŞ, her siyasi düşünceden her takımı tutan topluluktan oluşan devasa bir kurum. Ülkeden, işçiden, emekçiden yana olduk. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddiası hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Atalay, "Bununla ilgili her gün açıklama yapıyoruz. Haziranı, temmuzu ya da aralığı beklemeye gerek yok. Yakında enflasyon açıklanacak. Bunu işçiye versinler." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ'in, işçinin yanında olmaya devam edeceğini anlatarak, "Kadınlarla ilgili iş yerlerinde mobbing devam ediyor, hala çocuklarını baktıracağı kreşler yok. İş yerleri bizim evimiz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada, kadını, kamuyu, emeği korumanın yazılı olmayan bir karar olduğunu söyleyen Atalay, Türkiye'de ise uzun yıllardır emeğin korunmadığını dile getirdi.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Atalay, daha sonra beraberindeki heyetle Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.