1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanıyor - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanıyor.

DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, Maltepe'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinlik alanında hazır bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, müzik gruplarının sahneye çıkmasıyla başladı.

Öte yandan, polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışan HDP kortejindeki bazı kişilere izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedede girişteki bazı bariyerler devrildi.