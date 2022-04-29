İstanbul Valiliği, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' İçin Kapanacak Yolları Açıkladı - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Maltepe'de yapılacak olan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinliği için kapanacak olan yolları açıkladı. Valilik, belirlenen yolların sabah 06.00'da kapanacağını vatandaşların belirlenen güzergahları kullanmasını gerektiğini bildirdi.

DİSK öncülüğünde olmak üzere işçi ve meslek örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ortak kutlama alanı Maltepe Meydanı olacak.

İstanbul Valiliği de bu nedenle etkinlik alanının çevresindeki yolları 1 Mayıs günü sabah 06.00'dan itibaren kapatılacağını duyurdu.

Valiliğin kapatılacak yollarla ilgili açıklaması şöyle:

"İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

KAPATILACAK YOLLAR

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

D-100

Maltepe Bağdat Caddesi."