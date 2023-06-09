İstanbul'da 1 milyar dolarlık sahte para operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 milyar dolarlık sahte para operasyonu: 6 kişi yakalandı

09.06.2023 17:34

İstanbul'da bazı kişilerin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirdi. Yapılan operasyonun "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonu" olduğu bildirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Afrika ülkelerine gönderilmek üzere banknotlar halinde hazırlanan sahte 1 milyar dolar ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.

HER ADIMLARI TAKİP EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Kağıthane'deki bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıklarını, buraya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığını belirledi.

1 MİLYAR DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adrese baskın yapan ekipler, paraları imal eden ve nakledecek olan İsveç vatandaşları D.B.S.B, N.J.W. ve N.O.F. ile İngiltere vatandaşı J.W, Gana vatandaşı A.K.K. ve Türk vatandaşı A.Ö'yü suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş 100'lük banknotlar halinde sahte 1 milyar dolar ele geçirildi.

LÜKS VİLLALARINDA DA ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin İstanbul Şişli'de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan ekipler, burada bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE İLK KEZ OLUYOR

Bu arada, jandarma ekiplerince yapılan operasyonun "Cumhuriyet tarihinin, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonu" olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Kara Cahil: Adamlar ABD merkez Bankası gibi çalışmış. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Zaten bize de dolar lazım değilmiydi????? Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
  • Hakı Kılıç: Millet artık çözüm üretiyor dokunmayın Cevap Yaz 52 11 Yayından Kaldır
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Jandarma, İstanbul, Afrika, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 milyar dolarlık sahte para operasyonu: 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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