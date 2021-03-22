Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı

22.03.2021 09:37

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı Polis 90 saatlik görüntü izledi 3 şüpheliyi gözaltına aldı Nakliye kamyonuyla 7 bin 500 adet yeni nesil ateş ölçer cihaz çalan bir kişi tutuklandı İstanbul Bahçelievler'de bir depodan yaklaşık 1 milyon...

İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı

Polis 90 saatlik görüntü izledi 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Nakliye kamyonuyla 7 bin 500 adet yeni nesil ateş ölçer cihaz çalan bir kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bir depodan yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerindeki 7 bin 500 adet yeni nesil ateş ölçer cihazı çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 Mart'ta ilçeye bağlı Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depodan gece saatlerinde kamyona yüklenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 7 bin 500 adet yeni nesil temassız ateş ölçer cihazının çalındığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı inceleme başlatarak, işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlıkların ateş ölçer cihazlarını bir kamyonete yükleyip götürdüklerini belirledi.

Failleri, olayda kullanılan kamyonun plakası ele verdi

Polis, ilk olarak izlenen 90 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kamyonun plakasını tespit etti. Hırsızların kullandığı kamyonun bir nakliyat firmasına ait olduğu anlaşıldı. Plakadan kamyon sahibi Y.A.'nın adresine ulaşan emniyet güçleri, zanlıyı Bağcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Kamyon sahibi Y.A., emniyette sorguya alındı. Nakliyeci Y.A., N.Ö. adlı kişi vasıtasıyla tanıdığı E.Z.'nin, bu işi kendisine nakliye işi olarak söylediğini, kendisinin de kabul ederek depoda bulunan malzemeleri Bağcılar ilçesinde bulunan N.Ö.'ye ait kömürlüğe bıraktıklarını ifade etti.

- Çapraz sorguda gerçek ortaya çıktı, cihazlar kömürlükte bulundu

Kamyon sahibinin ifadelerinden yola çıkan polis, N.Ö. ve E.Z. adlı diğer faillerin peşine düştü. Kamyon sahibi Y.A.'yı yalan beyan ile yanıltan ve araç sahibinin kamyonuyla bir şirket deposunda bulunan piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira civarındaki yeni nesil temassız ateş ölçüm cihazlarını çaldığı iddia edilen N.Ö., ve E.Z.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar ayrı ayrı sorguya alındı. Yapılan çapraz sorguda E.Z. adlı şüpheli, N.Ö.'nün kömürlüğünde bulunan hırsızlık malzemelerini 19 Mart'ta Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan bir depoya getirdiğini itiraf etti. Polis, itiraflar doğrultusunda gösterilen depoya baskın düzenledi. Söz konusu depoda yapılan aramalarda 7 bin 500 adet ateş ölçer cihaz ele geçirildi.

- İki şüpheli serbest bırakıldı, planı uygulayan zanlı tutuklandı

Hırsızlık nakliyatında kullanılan kamyon sahibi Y.A. ile birlikte N.Ö. ve E.Z. adlı 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.A. ve N.Ö. hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. E.Z. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı
Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı

Bahçelievler, İstanbul, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da 1 milyon 100 bin lira değerinde ateş ölçüm cihazlarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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