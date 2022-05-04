İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor

04.05.2022 14:50
İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kentte yasal olarak ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancıdan 542 bin 45'inin, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden, 763 bin 262'sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

Bununla birlikte kentte yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelenin, bütün kurumların iş birliğiyle sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71 bin 959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bunların 23 bin 72'si İstanbul'dan sınır dışı edilirken, 39 bin 525'i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Ocak-3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 11 bin 936'sı Afganistan, 2 bin 853'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25 bin 644 düzensiz göçmen (1933 yabancıya adli işlem yapılmıştır) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8 bin 773'ü İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12 bin 684'ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

"Yazın şehrimize yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır"

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, kolluk güçlerince tespit edilen 240 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine başlandığı ifade edilen açıklamada, işlemleri tamamlanan 280 Afganistan uyruklu yabancının ise hava yoluyla sınır dışı planlamasının yapıldığı aktarıldı.

Düzensiz göçmenlerin tespit ve sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır. Geçtiğimiz mart ayında deniz ve hava yolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla yüzde 112 artarak 1 milyon 156 bin 400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2 milyon 904 bin 460'a ulaşmıştır. Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında, yüzde 10,09 oranıyla İran, yüzde 7,97 oranıyla Almanya ve yüzde 7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır."

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İstanbul Valiliği, İstanbul, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor - Son Dakika


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