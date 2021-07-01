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İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı - Son Dakika

İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı

01.07.2021 14:02
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı, System.String[]

İstanbul'da iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

İstanbul'da iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Uzun süre sonra ilk kez tam kapasite çalışmaya başlayan işletmeciler yeni karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Korona virüs kapsamında yeme, içme yerlerinde 1 Haziran itibari ile normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Kafe ve restoranlar gibi işletmeler için belirlenen saat ve yüzde 50 kapasite kısıtlamaları ile hizmet veriliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge kapsamında 1 Temmuz saat 05.00 itibariyle kafe ve restoranlardaki tüm kısıtlamalar sona erdi. İşletmeler belirlenen mevzuatlar ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında hizmet vermeye devam edecek. Lokanta ve restoran gibi işletmelerin açık ve kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmasına da son verildi. Ümraniye'de bulunan bir restoranda ise girişte müşterilerin HES kodlarına bakıldıktan sonra ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Masalarda kullanılan çatal, bıçak ve tabaklar şeffaf bir halde kaplanarak tek kullanımlık hale getirildi. Menü dijital hale getirilerek, temas ortadan kaldırıldığı belirtildi.

"1 Temmuzdan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başladık"

1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan Ümraniye'de işletme sahibi Himmet Polat Ağababa, "1 Haziran'da yayınlanan genelgede yarı kapasite ile çalışabiliyorduk en son yayınlanan genelge sonrası bugünden itibariyle tam kapasitede çalışmaya başladık. Biz yine girişte HES kodu kontrollerini yapıyoruz, ateş ölçümlerini yapıyoruz, masa üzerinde bulunan ekipmanların hepsini tamamen ambalajlayarak, bu tedbirlerimize devam ediyoruz. Şu anda yüzde 50 kapasite ile değil de yüzde yüz kapasite ile çalışabiliyoruz. 4 kişilik masada 4 kişi oturtabiliyoruz. Bu süreçte bizim vatandaşlardan beklediğimiz vatandaşlarımızın aşılarını en kısa sürede yaptırması. Bu süreçte restoranların en büyük problemleri girdi maliyetlerinin çok olması bundan dolayı da müşterilerimiz ufak zamlarla karşılaşabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız bize karşı biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı
İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı

Koronavirüs, İstanbul, 1 Temmuz, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlar tam kapasite hizmet vermeye başladı - Son Dakika


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