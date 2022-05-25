İstanbul'da İranlı uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 1 ton 317 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele başılığını R.K'nin yaptığı İranlı şebekenin, yasa dışı yollarla yurda soktuğu kimyasal maddelerle yüklü miktarda metamfetamin üreterek piyasaya süreceğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında 3 farklı tarihte Beykoz, Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda 12 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz'daki "uyuşturucu çoğaltım merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram kimyasal madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 517 bin 430 lira, 19 bin 398 dolar ve 2 bin 350 avro ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, şebeke elebaşı R.K. ve "doktor" olarak tabir edilen 2 uyuşturucu üreticisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonu duyurmuş ve polis teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etmişti.