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İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı - Son Dakika

İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

22.11.2021 11:35

İstanbul Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirildiği sırada sahibinin elindeki fırçayı gören dana öfkelendi. Hasan Yıldız isim adam, dananın üzerine atlaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık tespit edilen Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sancaktepe'de kurban kesim alanına götürülen dananın sinirlenmesi nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞLI OLDUĞU İPTEN KURTULDU

Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti. Fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

Fırçayı görünce zıvanadan çıkan 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

"DURUMU GEÇ FARKETTİM"

Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.

Fırçayı görünce zıvanadan çıkan 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

"FIRÇAYI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLADI"

Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

Fırçayı görünce zıvanadan çıkan 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

O ANLAR KAMERALARDA

Dananın kamyonetten atlayarak sahibini yaraladığı anlar kurban kesim alanındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Yıldız'ın kamyonetin arka kapağını açtığı, ipinden kurtulan dananın üstüne atladığı ve kolundan yaralanan Yıldız'ın yerde yattığı, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Hasan Yıldız, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı - Son Dakika


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