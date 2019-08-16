Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
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İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar

11 dakika önce

Güngören'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.

İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar, System.String[]
Güngören'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın lastiği kesici aletle patlatılmış halde bulundu.
Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Polis ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güngören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:53 Kaynak: AA
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