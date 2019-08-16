İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
11 dakika önce
Güngören'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.
Güngören Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:53 Kaynak: AA
'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın lastiği kesici aletle patlatılmış halde bulundu.
Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Polis
ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı