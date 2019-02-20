Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 10 Günde 2 Bin 894 Ton Sebze Satıldı

İstanbul'da 10 Günde 2 Bin 894 Ton Sebze Satıldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

İstanbul'da 10 Günde 2 Bin 894 Ton Sebze Satıldı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışlarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satışı gerçekleşti.

Bu sürede bin 222 ton domates, 843 ton patates, 436 ton soğan, 144 ton ıspanak, 111 ton çarliston biber, 62 ton sivri biber, 43 ton salatalık ve 33 ton patlıcan vatandaşa satıldı. İstanbullular, en çok domates satın aldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze halleri ve marketlerde de fiyatlar büyük oranda düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün4 Şubat hal satış fiyatı (lira) 20 Şubat hal satış fiyatı (lira)
Domates 6 3
Çarliston biber 11 6
Sivri biber 12 8
Ispanak 6 4,5
Soğan 6 2,5
Patates 4 2,5
Patlıcan 11 5
Salatalık 6 4,5
Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Ürün 4 Şubat market satış fiyatı (lira) 20 Şubat market satış fiyatı (lira)
Domates 6 3,5
Çarliston biber 15 8
Sivri Biber 14 8
Soğan 5 3,5
Patates 5 3,5
Patlıcan 12 5,5
Salatalık 7 5
Ispanak 10 5,5
- Tanzim satış fiyatları

BELTUR Genel Müdürü Ahmet Ketenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan tanzim satış noktalarında; domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4, ıspanak 4, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satıldığını söyledi.

Vatandaşın tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ketenci, şunları kaydetti:

"Tanzim satış noktalarıyla ülke genelinden toplanan birinci sınıf kaliteli ürünleri, üreticiden tüketiciye direkt ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor, bu noktalardan sebze ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlarımızın rahatça alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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