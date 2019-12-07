Son Dakika Haberleri: İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

İstanbul Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

İstanbul Bağcılar'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 26 bin litre "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi kapsamında 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenledi. Bir tır parkına ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen toplam 26 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan 1 akaryakıt tankerine ise el konuldu.


Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler Oktay P. (36) ve Tokaş E. (46) hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Operasyona ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kaçak akaryakıtların bidonların içerisine konulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çatalca'da fabrikada yangın çıktı! Malzemeler cayır cayır yandı
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da '10 Numara Yağ' operasyonu: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]