İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

SANAYİ sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

SANAYİ sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, 11 ve 17 Şubat günleri arasında Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda "10 Numara Yağ" olarak bilinen 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın taşındığı kamyonet ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38), Mustafa Ç. (47) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
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