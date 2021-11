İstanbul'da 10. Ordu Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından düzenlenen 10. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul'da başladı.

Yenikapı'da gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, etkinliğin Ordu'nun tanıtımına çok önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Tanıtım günleriyle Ordu'nun güzelliklerini paylaşmış olduklarının altını çizen Torun, şöyle devam etti:

"Her köşesiyle bir başka güzel Ordu'muz. Turizm deseniz var, tarım deseniz var, her şey var. Ama tabii bunun daha iyi pazarlanması, daha iyi tanıtılması lazım. Bunun için de çaba var, bu çabaları da her zaman destekliyoruz, her zaman yanındayız. Tabii o kültürü yaşamak, Ordu sevgisini içerisinde hissetmek, Ordu sevgisini yüreğinde taşımak çok önemli. Bu sorumluluğu siyasiler olarak, ekonomik gücü olanlar olarak, bürokrat olarak yerine getirmek zorundayız."

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak da, "Ben Ordu'yu çok seviyorum. Dünyada çok az şehre nasip olan bir coğrafyaya sahipsiniz. Kışın kar tatili için Çambaşı'na gidiyorsunuz, yazın denize girmek için sahile iniyorsunuz. Bundan daha güzel bir coğrafya olamaz. Bu tip coğrafyaların tanıtılması için de STK'lara çok büyük görev düşüyor." dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise Tunceli'den Ordu'ya geleli 16 ay olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Ordu'muzun Ordu içinde de Ordu dışında, yurt dışında çok kıymetli Ordulu değerleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimizin şefkatini ve sıcaklığını, yetim ve öksüz evlatlarımıza engel olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, dede ve ninelerimize hiçbir ayrım yapmadan onları gözeterek, onlara dokunarak, onlara sevgi ve şefkatimizi vermeye çalışıyoruz. Bugün, bu buluşmanın, Ordu'muza, şehrimize, İstanbul'umuza ve Ordululara güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Orduluların büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Her Ordulunun biraz İstanbullu olduğunu, her İstanbulunun da biraz Ordulu olduğunu anlatan Güler, "Biz iş adamlarını, Ordu'nun çile çekerek başarılı olan tırnaklarıyla kaza kaza burada başarılı bir noktaya gelen güzel hizmetleriyle İstanbul'umuza katma değer katan Ordulularımızı Ordu'da da yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin bu güzellikleri birlikte paylaşalım. Yaylalarıyla, kanyonlarıyla, şelaleleriyle birbirinden güzel 19 ilçesiyle birlikte yapalım " ifadelerini kullandı.

Açılışta ORDEF Genel Başkanı Sabri Çelebi, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu birer selamlama konuşması yaptı.

Açılışa ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik 7 Kasım'da sona erecek.