İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi

17.10.2022 10:24

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 100 bin 695 ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri ve sahte ambalajlarla paketledikleri ilaçları piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adresi belirleyen polis, Ataşehir ve Güngören'deki söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 100 bin 695 ilaç ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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