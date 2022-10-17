Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandığı 2 ayrı adresi belirleyen polis, Ataşehir ve Güngören'deki söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 100 bin 695 kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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