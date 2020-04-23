İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı

13 dakika önce

İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 ayrı okulda eş zamanlı 100 balon uçurdu Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı.

İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 ayrı okulda eş zamanlı 100 balon uçurdu

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise TBMM'nin 100. açılış yıl dönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonu 100 ayrı okulda gökyüzüne bıraktı.

Dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan program çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirlediği 100 okulda eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. açılış yıl dönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonu gökyüzüne bıraktı. Balonlar gökyüzüne bırakılırken tüm okullarda hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı çalındı. Düzenlenen bayram etkinliğine coşku katmak isteyen vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bayrak salladı.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Bu gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Meclisimizin açılışının 100'üncü yılına tekabül etmekte ve bu günlerimiz millet olarak coşkuyla kutladığımız bayramlarımız. Ama bu sene maalesef evlerde kalmamız gerekiyor. Evlerimizde çocuklarımızla birlikte velilerimiz hep birlikte mahalle etkinlikleri adı altında Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 100'üncü Yıl Marşı ile birlikte balonlarımızı havaya uçuracağız. Öğrencilerimize bu süreçte evde kalmaları gerektiğini, mutlaka sağlığımıza dikkat ederek sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Özellikle EBA üzerinden öğretmenlerimizin verdiği ödevlerle birlikte çalışmalarına devam edip bizim için ümitvar olmalarını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı

23 Nisan, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:21 Kaynak: İHA

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