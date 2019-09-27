Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 107 artçı deprem daha yaşandı
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İstanbul'da 107 artçı deprem daha yaşandı

48 dakika önce

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca devam eden toplam 107 artçı deprem yaşandı.

İstanbul'da 107 artçı deprem daha yaşandı, System.String[]

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca devam eden toplam 107 artçı deprem yaşandı.

İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler gün boyunca ve gece saatlerinde de devam etti. En küçüğü 1.6, en büyüğü de 4.2 olmak üzere gece boyunca 107 artçı deprem daha yaşandı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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