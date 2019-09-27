İstanbul'da 107 artçı deprem daha yaşandı

İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca devam eden toplam 107 artçı deprem yaşandı.

İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler gün boyunca ve gece saatlerinde de devam etti. En küçüğü 1.6, en büyüğü de 4.2 olmak üzere gece boyunca 107 artçı deprem daha yaşandı.

(Vedat Bayraktar/İHA)