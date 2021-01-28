İstanbul'da 11 bin 500 korsan kitaba el konuldu - Son Dakika

Adresteki aramada bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz kitap depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.

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