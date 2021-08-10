İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da hafta sonu 11 eğlence mekanında 300 ekibin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan denetimlere, operasyonel birimler ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi.

Kentte, 300 ekiple 11 mekanda yapılan denetimler sırasında 3 bin 390 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi, hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 gram narkotik madde, 57 sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, denetimler sırasında 5 kişiye "görevli memura mukavemet" ve 1 kişiye "görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem yapılırken, iş yerlerine de "müzik yayın ihlali", "sigortasız işçi çalıştırılması", "18 yaşından küçükleri işletmeye almak" ve "kapalı alanda sigara içmek" konularının ihlalinden idari işlem uygulandı.