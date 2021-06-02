Son dakika... İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE GERÇEKLEŞEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

Son dakika... İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE GERÇEKLEŞEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Son dakika haberi... İstanbul'da 11 ilçede 4 uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen adreslere 22 Mayıs 1 Haziran tarihlerde 4 operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 11 ilçede 4 uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen adreslere 22 Mayıs 1 Haziran tarihlerde 4 operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gerçekleşen operasyonda 39 kilo 720 gram metanfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 4 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 29 kilo 100 gram sıvı halde metamfetamin, 10 kilo 620 gram kristal halde metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 875 gram esrar, 4 kilo 655 gram afyon sakızı, 686 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 36 şişe aseton ve çoğaltma işleminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda adreslerde bulunan 6'sı yabancı olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanana 20 şüpheliden 9'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 11' kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Uyuşturucu, İstanbul, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE GERÇEKLEŞEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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