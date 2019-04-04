Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 11 ilçedeki oy sayımı tamamlandı

İstanbul'da 11 ilçedeki oy sayımı tamamlandı

41 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul'da 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti.

İstanbul'da 11 ilçedeki oy sayımı tamamlandı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul'da 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:24 

İstanbul, Ekonomi
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