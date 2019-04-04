İstanbul'da 11 ilçedeki oy sayımı tamamlandı
41 dakika önce
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul'da 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, İstanbul'da 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:24
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