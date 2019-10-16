Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "11. Rize Tanıtım Günleri" başladı
Son Dakika Güncel İstanbul'da '11. Rize Tanıtım Günleri' başladı

İstanbul'da "11. Rize Tanıtım Günleri" başladı

1 saat önce

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle düzenlenen "Rize Tanıtım Günleri" başladı.

İstanbul'da

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle düzenlenen "Rize Tanıtım Günleri" başladı.

Maltepe Sahili etkinlik alanında düzenlenen "11. Rize Tanıtım Günleri" kapsamında açılan stantlarda, kentin kültürel, doğal ve sanatsal özellikleri tanıtılıyor.

Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar Rize'ye özgü peynir, tereyağı, kavurma, bal ve pekmezlerin satıldığı stantlara ilgi gösterdi. Fotoğrafçı Resul Çelik'in eserlerinin de sergilendiği alanda sigaraya karşı 'Kaçkarda Buluşalım Çay'la Sohbet Edelim' sloganıyla bir kampanya da düzenleniyor. Dört gün sürecek tanıtım günleri kapsamında çeşitli konserler de yer alacak.

Etkinliğin açılışına, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak ile mülki amirler ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Tanıtım günlerinde, kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan ve bir süre önce hayatını kaybeden Neslican Tay da unutulmadı. Neslican Tay için sahnenin yanına asılan afişte, "Hemşehrilerin seni ve mücadeleni unutmadı." yazısı yer aldı.

Maltepe, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok
Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "11. Rize Tanıtım Günleri" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]