İstanbul'da 112 ekipleri hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı

İstanbul'da seçimde oy kullanmak isteyen ancak hastalığı veya engeli nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri yetişti.

İstanbul'da seçimde oy kullanmak isteyen ancak hastalığı veya engeli nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların imdadına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri yetişti.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy kullanmak isteyen ancak engeli veya hastalığı olan vatandaşları sandığa taşıdı. Bakırköy'de ikamet eden 71 yaşındaki Kamile Nuran Küliğ, ortopedik engeli nedeniyle evinden çıkamadı. Bunun üzerine 112 ekipleri Küliğ'i 6. kattaki evinden tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdi ve kapıda hazır bekleyen ambulansla oy vereceği Bakırköy Anadolu Lisesine götürdü. Burada oyunu kullanan Küliğ, "Çok mutluyum, bizi evden çıkardığı için Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde oyumuzu kullandık. Herkes için hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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