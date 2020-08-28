İstanbul'da 1147 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi cami ve vakıf binalarından çalındığı belirlenen 1147 parça tarihi eser bulundu.

Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ağustos'ta Kağıthane ve Şişli 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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