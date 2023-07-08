İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı

08.07.2023 21:59

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu. İstanbul'da 39 ilçede yapılan denetimlerde 205 ekmek fırını kontrol edildi ve 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edildi. İşletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimler devam edecek.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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