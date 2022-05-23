İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

23.05.2022 10:46

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda, 10 bin 220 adet sikke ile 2 bin 47 adet obje olmak üzere, 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda, 10 bin 220 adet sikke ile 2 bin 47 adet obje olmak üzere, 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri kaçak define kazılarıyla buldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik'te çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Kaçak define kazılarında bulunduğu tespit edilen, Helenistik, geç Roma, erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 bin 220 adet sikke ile Roma imparatorluğu, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 47 adet obje ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 12 bin 267 adet eser incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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