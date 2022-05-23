İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

23.05.2022 11:31
İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Pendik ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere, 5-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, Geç Roma, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 10 bin 220 sikke, çeşitli form ve ebatlarda 2 bin 47 obje olmak üzere 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.?

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İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL'DA 12 BİN 267 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi Hatay'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi Hatay'da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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