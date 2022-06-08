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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 12 Haziran'daki bisiklet yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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