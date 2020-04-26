İstanbul'da 12 suçtan aranan yaşı küçük şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 12 suçtan aranan ve 8 olaydan da firari olan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir yaralama olayına karışan İsmail A'nın Avcılar'da bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, İsmail A'yı bulamazken evdeki R.E (30), S.K. (21) ve A.A'yı (17) gözaltına aldı.

Kimlik kontrolleri yapılan şüphelilerden A.A'nın, 12 suçtan arandığı ve yargılama süreci devam eden 8 olaydan da firari olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 343 mermi, 6 gram skunk, 1hassas terazi ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli İsmail A'nın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.