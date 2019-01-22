İstanbul'da 12 Tarihi Eser İhya Edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan veya edilen 12 tescilli eseri, ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde zamanla yok olan veya edilen 12 tescilli eseri, ihya edilmeleri için imar planlarına işleme kararını oy çokluğuyla aldı.



İBB Meclisinin gündemine sevk edilen raporda, "Beyoğlu'unda; Hatuniye Külliyesi, Fatih'te; Eme Kadın Cami, Haydarpaşa Cami, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Cami, Defterdar Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Cami, Deniz Abdal Cami, Voynuk Cami ve Katip Muslihittin Mescidi ile Üsküdar'da; Fıstıklı Mescidi'nin ihya edilme kararı alındığı" belirtildi.



İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının hatırlatıldığı raporda, "Herhangi bir nedenle yok olan korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli cami, mescit, türbe ve benzeri kültürel mirasının yaşatılmasının sağlanabilmesi amacıyla Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde bulunan fakat günümüze kadar ulaşmayan tescilli yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kararının planlara işlenmesi ve/veya fonksiyon değişikliğine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Plan değişiklik gerekmektedir." denildi.



CHP'li üyeler ret oyu verdi



"Tescilli kültür varlıklarının imar planlarına işlenmesi" istenilen rapor, mecliste görüşülürken CHP'li üyeler karşı çıktı.



CHP Grubu adına söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Esin Hacıalioğlu, rapora ret oyu vereceklerini belirterek, "3 ilçedeki bazı tarihi eserlerin ihya edilmesine karar veriliyor. Bizim buna olumsuz (ret) oy vermemizin temel sebebi şudur: İstanbul'un eski eserlerin ihya edilmesinde neden yalnızca dini eserler öncelik veriliyor?" dedi.



Yeniden ihya edilecek (yeniden yapma-rekonstrüksiyon) eserlerin yerlerine baktığını aktaran Hacıalioğlu, şöyle devam etti:



"İstanbul'daki tarihi eserlerin ihya edilmesine bir bütün olarak bakılması lazım. İstanbul, dediğimizde 9 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz ama bunların hiçbiri olmuyor. Var olan eski eserlerimizin birçoğu restore edilmiyor. ya da bazıları çok korkunç bir şekilde restore edilirken, olmayan camiler yeniden ihya ediliyor. Cami ve mescitlerde ihya edilsin yalnız yerlerine baktım. Şu anda birçoğunun yerinde parklar var. Park alanların içindeki yerlerde kalmışlar. Burada insan ister istemez bir tereddüt yaşıyor. Yalnızca bu parkların içindeki medreseleri, camileri ve külliyeleri mi ihya etmek aklınıza geliyor?"



"Tarihi mirasımızı korumak zorundayız"



İBB AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise İstanbul'u İstanbul yapan en önemli unsurlarından birinin tarihi eserleri olduğunu kaydetti.



"Tarihi eserleri ihya görevimiz var" diyen Arı, şunları söyledi:



"Dünyadaki birçok şehrin yöneticisini kıskandıracak ve bize gıptayla bakmalarına sağlayacak tarihi eserlerimizdir. Bu tarihi mirasımızı korumak zorundayız. Bugüne kadar uygulanan mevzuattan doğrultusunda iyileştirilmesi gereken hususlar vardı. Bazen korunmasına ihtiyaç olmayan yerler de korundu. ve bir yeknesaklık yoktu. Artık İstanbul Valiliği ile İstanbul Üniversitesinin, gerek mevzuat gerekse yaklaşım konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Cami, külliye, mescit ve diğer tarihi eserlerin ihya edilmesi, belediye olarak gündeme getirdiğimiz hususlar değil. Bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları var. Emek sarf ediyorlar. Tarihe değer verdikleri için bu araştırmaları yapıp bize teklif olarak getiriyorlar. Mevzuat gereği olarak da zaten bizim, bunları ihya gibi bir görevimiz var. Bizim yaptığımız bunları planlara işlemektir. Umarız ki diğer tarihi eserlerimizi de araştırıp bulup, meclisimizin dikkatine getirecek çalışmalar yapılır. Biz de onları seve seve planlara işleriz."



Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 3 ilçedeki 12 tescilli tarihi eserin ihya edilmesi amacıyla imar planlarına işlenme kararı oy çokluğuyla kabul edilerek Meclisten geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı

EBRD 2019'da Türkiye'ye Yaklaşık 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapmayı Hedefliyor

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti