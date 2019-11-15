Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri...
Son Dakika Güncel İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri... - Son Dakika

İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri...

6 saat önce

İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildi.

İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri..., System.String[]

İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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