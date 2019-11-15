Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri... - Son Dakika
İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri...
6 saat önce
İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:58 Kaynak: AA
İstanbul'da 12 Temmuz -15 Kasım'da yapılan denetimlerde, düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kişi Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere gönderildi.
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış