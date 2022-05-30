İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA

30.05.2022 12:31

İSTANBUL'da 5 ilçede farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 120 kilogram esrar ele geçirildi.

İSTANBUL'da 5 ilçede farklı tarihlerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 120 kilogram esrar ele geçirildi. 3'ü yabancı uyruklu 14 şüphelinin tutuklandığı operasyonlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'de daha önce tespit ettikleri adreslere 11, 13, 18, 21 ve 28 Mayıs tarihlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda dedektör köpek Komanci'nin tespit ettiği gizli bölmelerde toplam 120 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polisin, 5 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA
İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi Et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi Terör operasyonunda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi Terör operasyonunda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 120 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN OPERASYONLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement