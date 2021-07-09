İstanbul'da 126 asker hakkındaki darbe girişimi davasında 20 tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 94'ü tutuklu 126 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 er hakkında "kamu malına zarar vermekten" 6'şar yıla kadar hapis istemiyle açılan davada 20 tutuklu sanık tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı sanıklar ile tarafların avukatı hazır bulundu. Bir kısım sanıklar ve avukatları ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, talepler ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 94 sanıktan 20'sinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Cumhurbaşkanlığı'nın suçtan zarar görme nedeniyle katılma taleplerini kabul eden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "Kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.