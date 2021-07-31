Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da dün itibariyle toplam 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı. Dün itibariyle toplamda 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, Arnavutköy, Sultanbeyli ve Sultangazi'ye aşılama oranının yükseltilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla;

1.doz: 7.648.991

2.doz: 4.953.361

3.doz: 693.638

Toplam 13.295.990 doz aşı yapıldı

Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim"

(İHA)