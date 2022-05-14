İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı

14.05.2022 22:14
İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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