İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı

03.08.2022 12:30
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 14-28 Temmuz'da, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 2 bin 665 şüpheliden 229'u tutuklandı.

İstanbul'da 14-28 Temmuz'da, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde yakalanan 2 bin 665 şüpheliden 229'u tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle çalışma yaptı.

Eyüpsultan'da uyuşturucu sevkiyatı yapmak için kullanılan bir otobüse, Çekmeköy, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde ise uyuşturucu madde depolandığı belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle 14-28 Temmuz'daki uygulamalar sırasında da uyuşturucu madde bulundurmak veya satmak suçlarından 2 bin 654 kişi yakalandı.

Söz konusu çalışmalar sırasında arama yapılan adresler, denetlenen araçlar ve zanlıların üstünde 393 kilo 389 gram uyuşturucu madde, 47 bin 596 uyuşturucu hap, 27 bin 764 yeşil reçete ile satılan hap, 12 tabanca, 2 makineli otomatik tüfek ve 293 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 bin 665 şüpheliden 229'u tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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