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İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek - Son Dakika

İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek

04.06.2021 11:05
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek, System.String[]

İstanbul'da 14 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

İstanbul'da 14 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

6 Haziran'da boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleriyle köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için oy kullanılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarını belirleyecek.

62 muhtar adayından 11'i kadın

AA muhabirinin seçime gidecek muhtarlıklardan aldığı bilgiye göre, İstanbul'da muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.

Seçimde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

Pazar günü Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için erkek adaylarla mücadele edecek.

İstanbul'da 14 mahallede 6 Haziran Pazar günü yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına giderek oy kullanacak ve yeni muhtarlarını seçecek.

Muhtar adayları aralıksız çalışıyor

14 mahalledeki muhtar adayları seçilebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürerek pankartlar asıyor, el ilanları dağıtıyor, mahallelerindeki her kapıyı çalarak oy istiyor.

Yaklaşık 9 bin kişinin sandığa gideceği Güngören Sanayi Mahallesi'nde muhtarlık için 7 aday bulunuyor. Bu adaylardan biri de kadın. 46 yaşındaki Güler Çetin. Yardımcısı kadınlarla kapı kapı dolaşan Çetin, muhtar olmak için mahallesindeki seçmenlerden oy istiyor.

AA muhabirine açıklama yapan Çetin, geçen muhtarlık seçiminde de aday olduğunu ancak seçilemediğini söyledi.

Önceki muhtarlık seçiminde olduğu gibi bu seçimde de tek kadın aday olduğunu anlatan Çetin, "Seçim çalışmalarım sürüyor. İnsanlar artık 'Bir kadın gelsin, bir kadın eli değsin mahallemize.' diyorlar. Erkekler de aynısını diyor." dedi.

Çetin, muhtar seçilmesi halinde belediye ve kaymakamlıkla mahalle sakinleri arasında bir köprü olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mahallemin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını birlik ve beraberlik içinde gidereceğim. Mahallede olanla olmayan arasında bir köprü oluşturacağım. Kadın dayanışması da yapacağız. Benim seçim sloganım 'Ek işim değil, tek işim muhtarlık' olacak. Ben bu mahallenin çocuğuyum. Mahalleme güzel hizmet yapabilmek için elimden geleni yapacağım. Mahallemdeki sıkıntıları birlik ve dayanışma içerisinde gidereceğim. Diğer muhtar adaylarına başarı diliyorum."

"Çok güzel bir seçim havası var"

Sanayi Mahallesi'nde 36 yaşındaki muhtar adayı Abdulkadir Sofuoğulları ise 27 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve bu seçimde ilk kez aday olduğunu, daha önceki 2 seçimde de aza olduğunu belirtti.

Mahalleye daha iyi hizmet edebilmek için muhtar olmak istediğini dile getiren Sofuoğulları, şunları kaydetti:

"Gençlerin vermiş olduğu enerjiyi mahallemize yansıtmak istiyoruz. Pazar günü herkesi sandığa bekliyoruz. Seçim için saha çalışmalarımız sürüyor. Bizim genç olmamız insanların bize karşı ilgisini de artırıyor. Çok güzel bir seçim havası var. 7 adayımız var. Kıran kırana mücadele içindeyiz. Diğer adaylara da başarı diliyorum."

İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek
İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek - Son Dakika


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