İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi - Son Dakika
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İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi

6 saat önce

İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi 126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı 14 bin 767 vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapıldı İstanbul Valiliği, "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 126 bin...

İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi

126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

14 bin 767 vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetlerinin karşılandığını bildirdi. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerini arayan 14 bin 767 vatandaşa da gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini bildirerek bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi"

Valilik tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, "Öncelikli risk grubundaki vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimize yönlendiriliyor. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ivedilikle karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için Kaymakamlıklarımız, Polisimiz, Jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, " "Vefa" çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşların yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum" denildi.

İstanbul'da 141 bin 116 vatandaşın çağrısına cevap verildi

İstanbul, Banka, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:42 Kaynak: İHA

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