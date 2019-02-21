İstanbul'da 141 Bin 764 Kutu Sahte Enerji İçeceği Ele Geçirildi
27 dakika önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 141 bin 764 kutu sahte enerji içeceği ile üretiminde kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirildi.
İstanbul
'da düzenlenen operasyonda 141 bin 764 kutu sahte enerji içeceği ile üretiminde kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanbeyli
'de yaptıkları uygulama sırasında bir tırı durdurdu.
Sürücüsünün şeker taşıdığını iddia ettiği tırda yapılan aramada, 132 bin 764 kutu sahte enerji içeceği bulundu.
İncelemelerini sürdüren ekipler, söz konusu içeceğin Beykoz
'da bir depoda üretildiğini tespit etti. Üretim ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yerinde yapılan aramada, 9 bin kutu enerji içeceği ile yapımında kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:24 Kaynak: AA
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