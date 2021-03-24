İstanbul'da 15 adrese DEAŞ operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da 15 adrese DEAŞ operasyonu
24.03.2021 09:17
İstanbul'da bulunan 15 adreste, DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da bulunan 15 adreste, DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilerek gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyeti (TEM)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında İstanbul'da tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Furkan Tan/İHA)
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