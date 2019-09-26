Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 15 artçı sarsıntı meydana geldi
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İstanbul'da 15 artçı sarsıntı meydana geldi

34 dakika önce

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İstanbul'da 15 artçı sarsıntı meydana geldi, System.String[]

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Marmara Denizi'nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Marmara Denizi, Silivri, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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