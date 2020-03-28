İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Son Dakika

İstanbul'un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor. Araçları durduran ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı tedbirle şehirlerarası otobüsle seyahatin valiliklerin iznine bağlanmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un giriş ve çıkışlarından oluşan 15 farklı noktada uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak uygulama yapan ekipler, sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların ateşlerini ölçerek, salgınla mücadeleyle ilgili bilgiler aktardı. Salgınla mücadele için şehirlerarası yolculuklarını kısıtlamaları yönünde uyarılarda bulundu.

(Sadık Kahraman/İHA)