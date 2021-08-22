15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 3 ay içerisinde 15 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da yaklaşık 3 ay içerisinde 15 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart-26 Haziran'da Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak detaylı inceleme başlatan ekipler, 8 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest kaldı. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin, maskeli biçimde içeri girdikleri, çaldıkları ürünleri de iş yerinin önüne park ettikleri araca taşıdıkları anlar yer alıyor.

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