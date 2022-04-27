İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi

27.04.2022 13:23

İstanbul Emniyeti'nin Zeytinburnu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Emniyeti'nin Zeytinburnu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basılan ve piyasaya sürülmek üzere depolanan matbaa ve bazı adresleri tespit etti. Nisan ayı içinde iki ayrı çeteyi takibe alan emniyet ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İlk olarak Zeytinburnu'nda bulanan bir adreste sahte euro paraların basımının yapıldığı ve basılan bu sahte paraların piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 6 milyon 320 bin lira karşılığında 4 bin adet 100'lük euro banknot, 7 milyon 101 bin TL karşılığında 9 bin adet 50'lik euro banknot olmak üzere toplam, 13 milyon 421 bin lira değerinde 850 bin euro sahte döviz ele geçirildi.

Sahte paralara yönelik ikinci operasyon Kağıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de bir adreste sahte Amerikan doları ve sahte madeni Euro paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit edilen depoya baskın düzenledi.

Operasyonda 1 milyon 261 bin 630 lira karşılığında 100'lük banknotlar halinde kesimi yapılmış, 79 bin sahte dolar, 21 bin 687 TL değerinde 679 adet madeni 2 euro olmak üzere toplamda 1 milyon 283 bin 317 lira karşılığında sahte döviz ele geçirildi.

Sahte banknotlardaki para kağıtlarında "Libya Merkez Bankası" ibaresi dikkat çekti. Her iki operasyonda toplam 14 milyon 704 bin 317 lira değerindeki sahte dövize imha edilmek üzere el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN ÜÇÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Baskınlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Poliste ifade işlemleri tamamlanan ve adli makamlarına sevk edilen şüphelilerin 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi
İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi
İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi
İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi

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Zeytinburnu, Kağıthane, İstanbul, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Milyon Lira Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi - Son Dakika
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