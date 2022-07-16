İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ'A ÖZEL IŞIK GÖSTERİSİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Galata Kulesi, Haydarpaşa Gar ve Atatürk Kültür Merkezi binalarında video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu akşam Galata Kulesi, Haydarpaşa Gar ve Atatürk Kültür Merkezi binalarında video mapping gösterisi gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara yer verilen gösteride, şehit olanların resimleri yansıtıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile ölümsüzleştirildi.

Etkinliği izleyen Ömer Gök Allah devletimden razı olsun. Böyle bir etkinlik yaptığı için. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz. Bu vatanı korudukları ve kan döktükleri için dedi.

GURUR DUYUYORUM

Fatma Görücü ise Allah keşke orada olmayı nasip etseydi. Burada olmak çok güzel bir his. O gece yaşananlar anlatılacak gibi değil. O günle şehitlerle, insanlarla çok gurur duyuyorum ifadelerini kullandı.